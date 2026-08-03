Ferran Torres pone en duda su continuidad en el Barcelona

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Aún de vacaciones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, el atacante formado por el Valencia genera expectativa sobre su futuro.

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El delantero Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título del Mundial 2026, reconoció que todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada, alimentando las especulaciones sobre una posible salida del Barcelona durante el mercado de fichajes.

En una entrevista concedida a un programa estadounidense, el atacante admitió que, aunque tiene contrato con el club azulgrana hasta junio de 2027, no descarta ningún escenario.

FERRAN TORRES ABRE LA PUERTA SU POSIBLE SALIDA



El delantero español se ha dejado querer por otros clubes a la espera de que el Barça mueva ficha por él



¿Creéis que Ferran puede salir del Barça este verano?



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"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", afirmó.

Las declaraciones llegan en medio de los rumores sobre una posible renovación con el Barsa o un eventual traspaso al París Saint-Germain, uno de los clubes que más interés ha mostrado por el internacional español en las últimas semanas.

“TENGO CONTRATO CON EL BARÇA… PERO EN EL FÚTBOL NUNCA SE SABE” pic.twitter.com/xEEMAYMaKY — Post United (@postunited) August 3, 2026

Consultado sobre cuál sería el equipo de sus sueños, Ferran evitó dar pistas y respondió con una frase que mantiene abiertas todas las posibilidades: "Mi sueño es ser feliz".

El atacante, una de las figuras de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, continúa de vacaciones tras el torneo y tiene previsto incorporarse la próxima semana a la pretemporada del cuadro culé, donde podría definirse su futuro.

*Con información de agencias