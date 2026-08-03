Caso Asalto a Ministerio de Salud: Condenan a exdiputados a 3 y 7 años de prisión

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Tres exdiputados acusados dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo D.

La Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Aguilar, condenó a tres exdiputados por los delitos de tráfico de influencia en forma continuada y trafico de influencia dentro del caso conocido como "Asalto al Ministerio de Salud".

A los acusados, el MP les señaló de valerse de su posición y cargo para gestionar ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) algunas plazas laborales a favor de sus recomendados.

De esta cuenta, tras leer la parte resolutiva, por unanimidad, el Tribunal determinó que, por el delito de tráfico de influencia en forma continuada, Aracely Chavarría Cabrera deberá cumplir una pena de prisión de 7 años y 11 meses inconmutable.

Mientras que, por el mismo delito Ronald Arango Ordoñez, deberá cumplir 7 años y 4 meses de prisión.

Previo a dictar sentencia contra los tres exdiputados, el Tribunal de Mayor Riesgo D rechazó un incidente plateado por la defensa del exparlamentario Ronald Arango Ordoñez. (Foto: Wilder López/Soy502)

En tanto que, por el delito de tráfico de influencias, al exparlamentario Humberto Leonel Sosa Mendoza, le fue impuesta una penal de 3 años y 9 meses de prisión conmutable a razón de Q100 por cada día dejado de cumplir.

Además, a los tres condenados también se les inhabilitó para ejercer cargo público durante el tiempo que dure la condena.

Previo a dictar sentencia, el Tribunal rechazó un incidente planteado por el abogado Alejandro Arriaza, defensa del exdiputado Arango Ordoñez, relacionado a una inconformidad planteada en la redacción de la acusación plateada por el MP.

Según el Tribunal, esta petición debió hacerse durante la etapa intermedia, por lo que consideró que era el momento procesal oportuno.