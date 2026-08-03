Guatemala gana el bronce en baloncesto 3x3 tras vencer a México en Santo Domingo

La selección masculina confirmó su gran nivel durante el torneo y se despidió con una histórica actuación en la cita regional.
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La selección masculina de baloncesto 3x3 le dio una nueva alegría a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar la medalla de bronce tras derrotar con autoridad a México.
El combinado nacional se impuso 21-12 en el partido por el tercer lugar, firmando una actuación dominante para asegurar un lugar en el podio de la competencia regional.
El triunfo tiene un significado especial, ya que Guatemala volvió a superar al representativo mexicano, al que también había derrotado durante la fase de grupos, confirmando su gran desempeño a lo largo del torneo.
Con esta victoria, el baloncesto 3x3 masculino escribe una página histórica para el deporte chapín y aporta una nueva presea al medallero nacional en Santo Domingo.