Antigua elimina a Nueva Santa Rosa y jugará la final de la Supercopa Bantrab

Antigua aseguró su boleto a la final de la Supercopa Bantrab tras imponerse 3-1 ante Nueva Santa Rosa como visitante en el estadio Pedro García Arredondo.
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El conjunto aguacatero quedó a un triunfo de convertirse en el primer campeón del certamen de pretemporada.
Kevin López abrió el marcador al minuto 32 y le dio la ventaja al conjunto visitante, resultado que se mantuvo hasta el descanso. Sin embargo, los paneleros reaccionaron en la segunda mitad.
Al 52, un disparo de los locales se estrelló en el poste y, con el portero Luis Morán lejos de su área, Roque Caballeros aprovechó el rebote para rematar a placer y colocar el 1-1.
Poco después, Agustín Maziero volvió a confirmar su buen momento en el torneo. El delantero argentino recibió en la entrada del área y sacó un potente derechazo para poner el 2-1 a favor del cuadro panzaverde.
En los últimos instantes, José Franco marcó el tercero y sentenció la clasificación de los aguacateros, que disputarán la final el próximo sábado en el estadio Cementos Progreso.
Su rival se conocerá este domingo, cuando Santa Lucía Cotzumalguapa reciba a Aurora (11:00 a. m.). Los aurinegros buscarán evitar una nueva sorpresa de los jaguares, que ya eliminaron a Xelajú en cuartos de final.