No se pudo: Antigua pierde contra Alajuelense y se despide de la Copa Centroamericana

Antigua se despidió de la Copa Centroamericana 2025, después de caer derrotados 1-0 en su visita al Alajuelense, en la última fecha de la fase de grupos, en la que los coloniales finalizaron en la tercera posición.

El conjunto aguacatero, que terminó con cuatro puntos en la misma cantidad de partidos, no habían iniciado para nada mal el encuentro, aunque les faltó mucha claridad de cara al marco.

Juan Apaolaza (minuto 10), Kevin Macareño (16) y José Rosales (42) tuvieron las más cercanas de toda la primera mitad para la visita, mientras que Kenyel Michel (18) respondió para el cuadro dueño de casa.

Volviendo de los vestuarios, Celso Borges (56) probó a Luis Morán, quien respondió bien y, al 61, llegó la más clara de los de Mauricio Tapia. Diego Fernández robó en el medio campo, condujo hasta meterse al área, pero su remate fue casi directo a la posición de Washington Ortega, quien con la mano evitó el gol.

¡Cabezazo de Anthony Hernández para el 1-0 de Alajuelense! pic.twitter.com/9WESsTgXp5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2025

Los minutos fueron avanzando y el cuadro costarricense sabía que el empate le bastaba para avanzar a las llaves de eliminación directa, aunque no se quedaron del todo tranquilos.

Y así fue como, en el 83, un cabezazo de Anthony Hernández acabó completamente con las aspiraciones del equipo chapín y mandó a los ticos a la siguiente ronda, como segundos, acompañando a Plaza Amador, sorprendente líder del grupo A.