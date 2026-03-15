Antonelli domina en China y la Fórmula 1 tiene nueva estrella

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El piloto italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes) logró su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de China, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton, que se subió al podio por primera vez desde que fichó por Ferrari.

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Antonelli, que el sábado se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, completó el fin de semana perfecto en una jornada en la los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

"Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho", dijo el ganador, el primer italiano en lo alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

KIMI ANTONELLI WINS FOR THE FIRST TIME!!



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El progidio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

"Ha sido una salida difícil, he cubierto demasiado el interior y les he dado demasiado a los Ferrari, pero el ritmo era bueno y hemos acabado por delante", analizó Antonelli.

Charles Leclerc fue cuarto con el otro monoplaza Ferrari.