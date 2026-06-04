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La despedida de "Ese maje engasado" a su papá Arnulfo Agustín Guzmán

  • Por Selene Mejía
04 de junio de 2026, 11:06
Abner Agustín se despidió de su padre de una emotiva manera. (Fotos: Redes sociales)

Abner Agustín se despidió de su padre de una emotiva manera. (Fotos: Redes sociales)

Abner Agustín, conocido como "Ese Maje Engasado", expresó su sentir por la pérdida de su padre Arnulfo Agustín Guzmán, periodista y director de "Radio Sonora". 

EN CONTEXTO: Así anunciaron el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio Sonora

A través de las redes se despidió con un emotivo mensaje que llegó a muchos corazones, tanto fanáticos del youtuber, como del comunicador. 

ese maje engasado
Foto: Oficial.

Abner escribió un poema en este momento duro en su vida:  

Duele tanto perderte Papá.

Llegó la hora.

Cruel.

Desgarradora.

El mundo amaneció lleno de abrazos,

de voces quebradas,

de mi gente intentando sostenerse unos a otros

como si el amor pudiera detener ciertas despedidas.

Tu ausencia se siente así:

como un vacío

en medio de un todo lleno de recuerdos.

Nos dejaste aquí,

incompletos,

con el luto acomodándose despacito en el alma,

tratando de aprovechar esta vida

que a veces pesa más de lo que uno sabe cargar.

Y qué otra queda.

Si vos te consumiste viviéndola,

y yo, inevitablemente,

también soy un poco vos.

ese maje engasado
Foto: Oficial.

Ese Maje engasado

Abner Agustín es youtuber, bombero y diseñador guatemalteco, su contenido se centra en historias de Guatemala y videos populares o situaciones que están en tendencia en las redes, usando un humor y lenguaje coloquial guatemalteco.

Inició como generador de contenido en su cuenta "Tortrix con limón", luego en 2017 nace "Ese Maje Engasado" donde hace doblajes en videos de situaciones divertidas y otros temas de humor.

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