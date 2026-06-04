La despedida de "Ese maje engasado" a su papá Arnulfo Agustín Guzmán

Abner Agustín, conocido como "Ese Maje Engasado", expresó su sentir por la pérdida de su padre Arnulfo Agustín Guzmán, periodista y director de "Radio Sonora".
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A través de las redes se despidió con un emotivo mensaje que llegó a muchos corazones, tanto fanáticos del youtuber, como del comunicador.
Abner escribió un poema en este momento duro en su vida:
Duele tanto perderte Papá.
Llegó la hora.
Cruel.
Desgarradora.
El mundo amaneció lleno de abrazos,
de voces quebradas,
de mi gente intentando sostenerse unos a otros
como si el amor pudiera detener ciertas despedidas.
Tu ausencia se siente así:
como un vacío
en medio de un todo lleno de recuerdos.
Nos dejaste aquí,
incompletos,
con el luto acomodándose despacito en el alma,
tratando de aprovechar esta vida
que a veces pesa más de lo que uno sabe cargar.
Y qué otra queda.
Si vos te consumiste viviéndola,
y yo, inevitablemente,
también soy un poco vos.
Ese Maje engasado
Abner Agustín es youtuber, bombero y diseñador guatemalteco, su contenido se centra en historias de Guatemala y videos populares o situaciones que están en tendencia en las redes, usando un humor y lenguaje coloquial guatemalteco.
Inició como generador de contenido en su cuenta "Tortrix con limón", luego en 2017 nace "Ese Maje Engasado" donde hace doblajes en videos de situaciones divertidas y otros temas de humor.
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