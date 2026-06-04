Inguat informa que no trabaja AeroMetro con la Municipalidad de Guatemala

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El Inguat se ha pronunciado sobre una supuesta coordinación con la Municipalidad de Guatemala para extender el AeroMetro.

EN CONTEXTO: MuniGuate planea extender AeroMetro hacia la Antigua Guatemala

Debido a información difundida en medios de comunicación y redes sociales, en la cual se relaciona al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) con una supuesta coordinación con la Municipalidad de Guatemala para extender el proyecto AeroMetro hacia Antigua Guatemala, el instituto ha emitido un comunicado aclarando que no existe ninguna relación institucional, técnica ni operativa entre ambas iniciativas.

"El Inguat no coordina, no ejecuta y no desarrolla ningún proyecto conjunto con la Municipalidad de Guatemala relacionado con el AeroMetro ni con su posible ampliación fuera del ámbito municipal o metropolitano. Cualquier interpretación que vincule ambos procesos como parte de una misma iniciativa no corresponde a la situación institucional actual".

Asimismo, aclara que el proyecto promovido por el Inguat responde a una línea distinta de trabajo que busca explorar alternativas técnicas para mejorar la conectividad turística entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala, uno de los destinos más visitados del país.

"Esta iniciativa se encuentra vinculada a estudios y análisis de prefactibilidad que permitirán identificar opciones viables, sostenibles técnicamente responsables para fortalecer la movilidad de los visitantes y aportar al desarrollo turístico del país".

De igual manera, no descartan que, en el futuro, puedan evaluarse mecanismos de coordinación o interconexión con otros sistemas de movilidad, "siempre que estos surjan como resultado de los estudios de prefactibilidad y respondan a criterios técnicos, institucionales y de conveniencia para el desarrollo turístico".

Postura de la Municipalidad de Guatemala

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala reitera su respaldo a toda iniciativa que contribuya a mejorar la movilidad, la conectividad y el desarrollo de nuestro país.

"En ese sentido, vemos con entusiasmo y apoyamos el proyecto de teleférico impulsado por el Inguat, reconociendo el valor que este tipo de soluciones innovadoras pueden aportar a Guatemala", afirma la comuna capitalina.

El alcalde Ricardo Quiñónez ha manifestado en diversas ocasiones que el país necesita más proyectos de movilidad modernos y eficientes. Por ello, la Municipalidad mantiene plena disposición para colaborar, compartir experiencias y brindar el apoyo técnico e institucional que pueda ser útil para impulsar iniciativas de esta naturaleza.

"Nuestro interés es sumar esfuerzos, construir alianzas y apoyar los proyectos que generen oportunidades y beneficios para los guatemaltecos. Guatemala avanza más cuando trabajamos unidos alrededor de las buenas ideas", concluye.