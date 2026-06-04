Municipal celebra sus 90 años y su título 33 junto a Banrural

-

El Banco de Desarrollo Rural (Banrural) rindió homenaje al Club Social y Deportivo Municipal durante un conversatorio especial realizado en sus instalaciones, donde se reconoció la trayectoria del club escarlata en el marco de sus 90 años de historia y la reciente conquista de su campeonato número 33 de la Liga Nacional.

La actividad reunió a directivos, cuerpo técnico, jugadores, representantes de medios de comunicación e invitados especiales para celebrar uno de los momentos más importantes en la historia del club.

Durante la velada, Banrural entregó un reconocimiento conmemorativo al Club Social y Deportivo Municipal, destacando su legado deportivo, su aporte al fútbol nacional y el impacto que ha tenido en generaciones de aficionados a lo largo de nueve décadas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural, destacó que el deporte representa una herramienta de desarrollo para Guatemala y resaltó el orgullo que representa acompañar al fútbol nacional.

"Noventa años de historia no se construyen fácilmente. Ustedes los han construido con pasión, identidad y el respaldo de generaciones enteras que han hecho de Municipal mucho más que un equipo: un símbolo nacional. Hoy celebramos también la conquista de la copa número 33, un logro que refleja grandeza, constancia y compromiso", expresó.

Por su parte, Gerardo Villa, presidente del Club Social y Deportivo Municipal, agradeció el respaldo que Banrural ha brindado a la institución durante más de dos décadas de relación comercial.

"Es un orgullo celebrar entre dos grandes de Guatemala. Municipal vive un momento histórico al conquistar este título en el año de su 90 aniversario, pero también asumimos el compromiso de seguir creciendo y representando al país dentro y fuera de nuestras fronteras", señaló.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Como parte del homenaje, la copa que acredita a Municipal como campeón del Torneo Clausura 2026 hizo su ingreso al salón acompañada por integrantes del cuerpo técnico y jugadores del plantel, quienes fueron recibidos entre aplausos por los asistentes.

Además del reconocimiento por el campeonato, durante el conversatorio se abordaron los retos y objetivos futuros del club y los proyectos institucionales enfocados en fortalecer su infraestructura, formación deportiva y desarrollo integral.