Banco Industrial anuncia detalles de la Media Maratón MAX TOTT 2026

-

Banco Industrial dio a conocer los detalles oficiales de la Media Maratón MAX TOTT 2026, una de las competencias atléticas con mayor tradición en Guatemala, que celebrará su edición número 88 el próximo 25 de enero de 2026.

El proceso de inscripción se llevó a cabo en distintas etapas, con el objetivo de beneficiar a diferentes grupos de corredores, como clientes del Banco Industrial y atletas que han participado en cinco, tres o una edición anterior. Finalmente, el registro se abrió al público en general, sin restricciones.

Entrega de kits

La entrega de números, chips y obsequios para los corredores se llevará a cabo durante la EXPO MAX TOTT, que se realizará en el Parque de la Industria, Salón 9, los días viernes 23 y sábado 24 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El kit oficial de esta edición incluye camisa, gorra, mochila, anteojos y pin conmemorativo. Todos los artículos están diseñados exclusivamente para los atletas inscritos y corresponden a la 88.ª edición de la carrera. Además, quienes crucen la meta dentro del tiempo reglamentario de 3 horas recibirán la medalla oficial del evento.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Recorrido y datos de la carrera

La carrera se realizará el domingo 25 de enero de 2026, con hora de salida a las 6:30 horas, desde el Cerro del Carmen y meta en el Campo de Marte.

El recorrido abarcará distintos puntos emblemáticos de la ciudad, entre ellos:

Cerro del Carmen

Costado de la Iglesia de Candelaria

Puente de la Asunción

Boulevard Jardines de la Asunción

Boulevard La Paz

Instituto Austriaco Guatemalteco

Ciudad Cayalá

Boulevard Rafael Landívar

Boulevard Vista Hermosa

Tribuna

Campo de Marte

Categorías habilitadas

La Media Maratón MAX TOTT 2026 contará con categorías en ramas femenina y masculina:

Juvenil: 14 a 17 años

Libre: 18 a 39 años

Máster: 40 a 59 años

Súper Máster: 60 años en adelante

También se habilitarán categorías especiales para no videntes y silla de ruedas, en ambos sexos.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Premiación por categorías

La Media Maratón MAX TOTT 2026 contará con una premiación económica para las distintas categorías, tanto en la rama masculina como femenina.

En la categoría Libre, el primer lugar recibirá Q15 mil, el segundo Q5 mil, el tercero Q2 mil 500 y el cuarto lugar Q1,000.

Para la categoría Súper Máster, el primer lugar será premiado con Q1,500, el segundo con Q750 y el tercero con Q500.

En la categoría Máster, para atletas de 40 años en adelante, el primer lugar obtendrá Q2 mil, el segundo Q750 y el tercero Q500.

La categoría Juvenil, dirigida a corredores de 14 a 17 años, otorgará Q2 mil al primer lugar, Q750 al segundo y Q500 al tercero.

En las categorías especiales, los No Videntes recibirán Q1,000 para el primer lugar y Q500 para el segundo, mientras que en Silla de Ruedas se entregarán Q1,000 al primer lugar y Q500 al segundo.

Todos los premios aplican para ambas ramas, femenina y masculina, según corresponda a cada categoría.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Una carrera conmemorativa

Esta edición de la competencia estará dedicada a José Francisco Piedrasanta de León, médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconocido por su trayectoria en el atletismo nacional.

Piedrasanta ha destacado como atleta, entrenador y promotor del deporte, representando a Guatemala en competencias internacionales y dedicando gran parte de su vida a la formación deportiva y al impulso del atletismo como un hábito de vida, legado que continúa influyendo en nuevas generaciones de corredores.