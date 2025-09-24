Versión Impresa
¡Atención motoristas! Anuncian el 50% de descuento en multas de tránsito

  • Por Jessica González
24 de septiembre de 2025, 16:36
Si tienes multas de tránsito, ahora podrás pagarlas con descuento. (Foto: Shutterstock)

Si andas en motocicleta y tienes multas acumuladas, esta es tu oportunidad de pagarlas con descuento.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, anunció que la Municipalidad de Guatemala otorgará el 50% de descuento en multas de tránsito emitidas a motoristas.

De acuerdo a Montejo, el único requisito para aplicar a este descuento es participar en una Capacitación en Educación Vial.

El evento se realizará en el Parque de la Industria, este domingo 28 de septiembre, de 7:00 a 12:00 horas. 

Para más información llama a los teléfonos: 2285-8425, 2285-8444 y 2285-8941.

