¡Prepárate! Los Bazares Navideños regresan al Centro Histórico

-

Confirmaron el regreso de los icónicos Bazares Navideños, celebrando su 15 aniversario con más de 1,600 comerciantes. Los bazares ubicados en el Centro Histórico de la zona 1, inician a partir del 21 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Anuncian Desfile de Bandas Navideñas 2025 en la ciudad

La Municipalidad de Guatemala ha anunciado los tradicionales Bazares Navideños en su 15 aniversario, en el Centro Histórico de la ciudad capital, del 21 de noviembre al 31 de diciembre.

En los distintos sectores de la zona 1 estarán distribuidos más de 1,600 comerciantes de la economía popular para que ofrezcan sus productos en espacios dignos, seguros y limpios, según indicó dicha entidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Desde su inicio en 2010, los Bazares Navideños se convirtieron en un ícono de la temporada, donde los pasillos se llenan de luz, color y esperanza, por las familias que disfrutan de la Navidad. Las ubicaciones son las siguientes:

Octava calle

En la 8a. calle entre 5a. y 7a. avenida encontrarás comida tradicional, artesanías, productos típicos y productos navideños a partir del próximo 21 de noviembre hasta el 31 de diciembre, de 8:00 a 22:00 horas.

Si te movilizas por medio del Transmetro, la estación que queda más cercana es la de Parque Centenario de la Línea 1.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

19 calle Pastores

En la 19 calle entre 7a. y 9a. avenida encontrarás adornos y árboles navideños, musgo, entre otros productos de la temporada, a partir del 22 de noviembre al 24 de diciembre, de 8:00 a 22:00 horas.

Las estaciones cercanas al lugar son la de Plaza Barrios de la Línea 12 o bien, la de Paseo de las Letras de la Línea 1.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Plaza Barrios

En la 18 calle y 9a. avenida encontrarás ropa, zapatos, comida, artículos variados y productos de la temporada, del 29 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a 21:00 horas.

Las estaciones más cercanas son: Plaza Barrios de las Líneas 12 y 13, o la de Fegua de las Líneas 6 y 18.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Plaza Sagrario

Sobre el Mercado Central encontrarás ropa, zapatos, comida, artículos varios y productos de la temporada, del 29 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a 21:00 horas.

La estación del Transmetro más cercana a este lugar es la del Mercado Central de la Línea 1.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Sexta Calle

En la 6a. calle entre 7a. y 10a. avenida encontrarás adornos y árboles navideños, musgo, entre otros productos de la temporada, del 29 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a 21:00 horas.

La estación más cercana a esta ubicación es la del Mercado Central de la Línea 1.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Para obtener información sobre cómo obtener un espacio en uno de estos bazares, puedes comunicarte a la Dirección del Comercio Popular en su página de Facebook.