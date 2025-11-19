¡Atención! Anuncian Desfile de Bandas Navideñas 2025 en la ciudad

-

La Municipalidad de Guatemala ha revelado todos los detalles de la 13a. edición del Desfile Navideño 2025, la cual también tendrá un fin benéfico.

La Municipalidad de Guatemala ha dado a conocer todos los detalles del Desfile Navideño 2025 que se realizará en la ciudad de Guatemala.

Este año se llevará a cabo la 13a. edición de esta actividad navideña organizado por la Dirección de Desarrollo Social de dicha entidad.

El objetivo del evento es llevar alegría, paz y armonía al Centro Histórico, reuniendo a familias y vecinos en una tarde festiva llena de música y color, indicó la municipalidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Fecha y recorrido

Este desfile se realizará el domingo 14 de diciembre, en el horario de 16:00 a 21:00 horas. El recorrido iniciará en el Parque Jocotenango y culminará frente al Palacio Municipal.

A lo largo del trayecto se presentarán bandas escolares que llenarán las calles de marchas, instrumentos, uniformes y coreografías pensadas para emocionar a grandes y chicos.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Con fin benéfico

Durante esta actividad, se realizará una recaudación de juguetes que serán entregados en la Cena Navideña del próximo 24 de diciembre, la cual es organizada por el alcalde Ricardo Quiñónez.

Con esta iniciativa se pretende llevar un gesto de apoyo y esperanza a las familias que más lo necesitan en estas fechas de fin de año, aseguraron las autoridades municipales.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Actividad segura

Para que el público pueda disfrutar con tranquilidad, las autoridades municipales han preparado una programación detallada y medidas de logística y seguridad, incluidos cierres viales temporales y puntos de atención para orientación.

Personal municipal y voluntarios estarán disponibles a lo largo del recorrido para facilitar el acceso y ayudar a los asistentes.

El Desfile de Bandas Navideñas es una de esas actividades que recuerdan el poder de la música y la solidaridad. Puedes ir con tu familia a disfrutar del talento local, del color de los trajes y del ambiente festivo que toma el Centro Histórico.

Para más información sobre el evento y cómo colaborar con la colecta de juguetes, consulta las redes sociales oficiales de la Dirección de Desarrollo Social MuniGuate.