¡Atención! Anuncian cierre en calzada Roosevelt para este miércoles y jueves

Estos cierres nocturnos se realizarán en dirección hacia El Trébol, el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que debido a trabajos en la construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt, se tendrán cierres temporales.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) realizará las labores en el puente 4 de dicha obra en construcción, por lo que se realizarán los cierres parciales en dirección hacia El Trébol.

El primer cierre será este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas y se estará apresurando de nuevo el jueves 27 a las 4:00 de la mañana.

Ese mismo jueves, se volverá a cerrar el paso vehicular a las 21:00 horas y se habilitará de nuevo a las 4:00 de la mañana del viernes 28.

(Foto: CIV)

Desvío

Mientras esté cerrado el paso, el tránsito vehicular será desviado hacia el carril auxiliar, en dirección al ingreso del Hospital Roosevelt, de esta manera se mantendrá la circulación vial, según indicaron las autoridades.

Asimismo, recomiendan planificar rutas con anticipación, manejar con precaución, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal operativo en el área.