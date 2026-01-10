¡Atención! Anuncian cierre parcial en paso a desnivel Las Cuchillas para este lunes

Las autoridades municipales de Mixco dieron a conocer las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas.
La Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra) indicó que para el próximo lunes 12 de enero se tendrá un cierre parcial en el paso a desnivel Las Cuchillas.
Esto se debe a trabajos de drenajes temporales y pilotes, los cuales comenzarán a partir de las 6:00 de la mañana y provocará tránsito en el área que conecta Lo de Bran I con la colonia El Milagro y Ciudad Quetzal.
Las autoridades de Mixco indicaron que estas labores se estarán "intensificando" y se alternarán por tiempos de 10 a 15 minutos por cada lado para evitar una fricción.
Esto para evitar un mayor impacto en el congestionamiento vehicular, según indicaron las autoridades, ya que una máquina estará abriendo agujeros para los pilotes.
Vías alternas
Para los automovilistas que transitan desde Ciudad Quetzal, pueden utilizar el sector de Sajcavillá y luego incorporarse a la calzada San Juan.
Esta misma calzada la pueden utilizar las personas que se dirijan hacia San Juan Sacatepéquez o hacia Ciudad Quetzal.