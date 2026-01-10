Conductor evita supuesto asalto en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (video)

-

Los hechos ocurridos en medio de la ruta quedaron grabados en un video que circula en redes sociales.

Un aparente intento de asalto se produjo este viernes 9 de enero en el kilómetro 61, a inmediaciones del puente "Limoncillo", en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

Por medio de un video quedó captado el momento en que, según testigos, dos individuos pretendían asaltar al piloto de un tráiler.

Sin embargo, otro conductor armado descendió de su vehículo y evitó que los presuntos asaltantes, quienes se transportaban en un automóvil de color gris, lograran su cometido.

En las imágenes se observa cuando el automovilista dispara hacia los neumáticos del vehículo utilizado por los malhechores para evitar que escaparan.

Aún así, dicho vehículo escapa del lugar y los otros dos hombres no alcanzaron a subirse al automotor; uno de ellos optó por correr hacia otro lado, mientras que su cómplice se quedó en el lugar.

Mira aquí el video:

Según algunos medios locales, estos hombres son señalados de cometer este tipo de hechos delincuenciales en el sector, donde incluso de robo de camiones y secuestros de pilotos de los mismos.

Además, agregaron que regularmente usan a una joven como señuelo para detener a los pilotos y cometer los robos, pero de momento las autoridades no han confirmado esta información.