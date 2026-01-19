¡Atención! Anuncian cierre parcial en ruta al Pacífico para este lunes 19 de enero

-

Ambos carriles principales hacia la ciudad de Guatemala estarán siendo bloqueados.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que se tendrá un cierre parcial en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico a partir de las 17:30 horas de este lunes 19 de enero.

Esto se debe a trabajos en un paso a desnivel en el sector, por lo que ambos carriles de la vía principal con dirección hacia la ciudad de Guatemala estarán bloqueados por tiempo indefinido.

Sin embargo, se tendrán dos carriles auxiliares para que los automovilistas puedan continuar transitando con dirección hacia el norte, según indicó Henry Quevedo, portavoz de la PMT de dicho municipio.

Se habilitaron dos carriles auxiliares para que continúe la circulación vehicular. (Foto: captura de video)

Asimismo, Quevedo comentó que para los próximos días mientras se mantengan las labores, se podría presentar una movilidad lenta en ese sector, por lo que podrían tomar como ruta alterna los transportes livianos, la carretera antigua de Amatitlán hacia el sector de Naciones Unidas.

Reporte del tránsito

La tarde de este lunes colisionaron dos vehículos en el bulevar de Cenma, donde uno de los conductores dio positivo a la prueba de alcoholemia.

En la calzada Raúl Aguilar Batres y 52 calle con dirección hacia el sur, se reportó a otro conductor que transitaba bajo los efectos del alcohol.

De momento, el tránsito es fluido en dirección hacia la ciudad capital y hacia el sur del territorio nacional.