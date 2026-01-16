Anuncian cierre en ruta de Prados de Villa Hermosa (Video)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) Petapa anuncia cierre total de la ruta de Prados de Villa Hermosa.
Durante este sábado 17 y domingo 18 de enero se espera el cierre total de la ruta que conduce a Prados de Villa Hermosa, desde las 22:00 horas.
Esto se debe a los trabajos de instalación de una pasarela en el sector, cuya ruta será habilitada a partir de las 5:00 de la mañana.
Las rutas alternas serán:
- Para transporte liviano el paso de desnivel de Prados de Villa Hermosa podrá utilizarse, indicó la PMT, Petapa.
- Y para transporte pesado se podrá utilizar la Calzada Aguilar Batres, ruta Hincapié, Santa Inés o la Vía Alterna del Sur (VAS)