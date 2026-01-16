Versión Impresa
Anuncian cierre en ruta de Prados de Villa Hermosa (Video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de enero de 2026, 12:30
Este será el horario de cierre mientras duran los trabajos municipales. (Foto: Archivo/Soy502)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) Petapa anuncia cierre total de la ruta de Prados de Villa Hermosa.

Durante este sábado 17 y domingo 18 de enero se espera el cierre total de la ruta que conduce a Prados de Villa Hermosa, desde las 22:00 horas. 

Esto se debe a los trabajos de instalación de una pasarela en el sector, cuya ruta será habilitada a partir de las 5:00 de la mañana. 

Las rutas alternas serán:

  • Para transporte liviano el paso de desnivel de Prados de Villa Hermosa podrá utilizarse, indicó la PMT, Petapa.
  • Y para transporte pesado se podrá utilizar la Calzada Aguilar Batres, ruta Hincapié, Santa Inés o la Vía Alterna del Sur (VAS)

