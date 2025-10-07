Anuncian cierre temporal en la calzada Roosevelt

Se tiene previsto que se realice la instalación de vigas en el puente 4, del paso a desnivel.
El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó que este martes 7 de octubre se realizará un cierre temporal en la calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.
Debido a la colocación de vigas del puente 4, se tendrá cerrado el paso vehicular con dirección a El Trébol a partir de las 8:00 de la noche y se habilitará de nuevo a las 5:00 de la mañana del miércoles 8 de octubre.
El tránsito será desviado por el carril auxiliar con dirección al ingreso del Hospital Roosevelt, según indicó el FSS.
Esta acción se realizará tras haber completado con éxito la instalación de las vigas del puente 1, en este paso a desnivel, explicaron.
El coordinador ejecutivo del FSS, Luis Mencos, supervisa personalmente las labores en campo, "garantizando que cada etapa se realice bajo los estándares de calidad y seguridad", afirmaron las autoridades.