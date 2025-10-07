Versión Impresa
Anuncian cierre temporal en la calzada Roosevelt

  • Por Geber Osorio
06 de octubre de 2025, 21:05
Ciudad de Guatemala
El paso vehicular estará cerrado con dirección hacia El Trébol, zona 11. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Se tiene previsto que se realice la instalación de vigas en el puente 4, del paso a desnivel.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó que este martes 7 de octubre se realizará un cierre temporal en la calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.

Debido a la colocación de vigas del puente 4, se tendrá cerrado el paso vehicular con dirección a El Trébol a partir de las 8:00 de la noche y se habilitará de nuevo a las 5:00 de la mañana del miércoles 8 de octubre.

El tránsito será desviado por el carril auxiliar con dirección al ingreso del Hospital Roosevelt, según indicó el FSS.

El cierre comenzará durante la noche del martes 7 de octubre. (Foto: FSS)
Esta acción se realizará tras haber completado con éxito la instalación de las vigas del puente 1, en este paso a desnivel, explicaron.

El coordinador ejecutivo del FSS, Luis Mencos, supervisa personalmente las labores en campo, "garantizando que cada etapa se realice bajo los estándares de calidad y seguridad", afirmaron las autoridades.

