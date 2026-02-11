¡Atención! Anuncian cierre temporal en ruta al Pacífico a partir de este jueves

Los trabajos que ocasionarán este cierre parcial durarán entre 45 y 60 días indicaron las autoridades.
A partir de las 22:00 horas de este jueves 12 de febrero se tendrá un cierre temporal entre el kilómetro 14.7 y 15 de la ruta al Pacífico con dirección al sur.
Esto se debe a que se estarán realizando trabajos de mantenimiento del colector del área en donde se requiere la realización de cuatro pozos de exploración, según indicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Por lo tanto, el carril derecho será el que estará inhabilitado en el tramo de 300 metros, en donde se prevé que las labores duren entre 45 y 60 días, según las autoridades.
Derivado a estas acciones se podrá ver afectado el tránsito y ante esta situación algunos automovilistas podrían utilizar como rutas alternas la avenida Petapa y la avenida Hincapié.