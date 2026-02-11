¡Por bromista! Captan a ciclista que se salva de ser atropellado (video)

-

El ciclista bromeó con una mujer que caminaba a un costado de la calle y casi termina atropellado.

Una cámara de seguridad grabó un percance vial que pudo haber resultado en un grave accidente, luego de que un ciclista hiciera una broma.

En las imágenes se observa que en una de las calles de Rabinal, Baja Verapaz, varios conductores transitan con normalidad, incluido un ciclista.

Sin embargo, este último se acerca a una mujer que caminaba a un costado y con la mano le golpea levemente en la cabeza, lo que provoca que el ciclista pierda el equilibrio.

Debido a ese suceso, cae sobre la cinta asfáltica y queda cerca de ser atropellado por un vehículo de dos ruedas que circulaba en ese momento y quien también se salvó de ser derribado.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Ciclista quiere hacer broma a persona que va caminando y casi termina atropellado.



Ocurrió en Rabinal, Baja Verapaz. pic.twitter.com/ga7rEnlHdI — Vichoguate (@vichoguate) February 11, 2026

Posteriormente, las demás personas se acercaron para auxiliar al ciclista y todo quedó en anécdota, ya que ninguna persona resultó herida.