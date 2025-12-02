¡Atención! Anuncian cierres en la calzada Roosevelt para este martes y miércoles

Estos cierres viales se deben a la construcción del paso a desnivel, afectando directamente el tráfico hacia occidente.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que se tendrán cierres temporales en la calzada Roosevelt para el próximo martes 2 y miércoles 3 de diciembre.
Esto se debe a que el Fondo Social de Solidaridad (FSS) realizará trabajos en la construcción del paso a desnivel, específicamente en los puentes 5 y 6.
Por lo tanto, el tránsito vehicular se verá afectado en la vía que conduce hacia el occidente del país.
El primer cierre será este martes 2 de diciembre a las 21:00 horas y se habilitará el paso el miércoles 3 a las 4:00 de la mañana.
El tránsito será dirigido hacia la calzada San Juan, a inmediaciones del semáforo de la 9a. avenida, zona 7, los vehículos podrán reincorporarse nuevamente a la calzada Roosevelt con dirección a occidente.
Segundo cierre
Otros trabajos se realizarán el miércoles 3, se volverá a cerrar el paso vehicular a las 21:00 horas y se habilitará de nuevo a las 4:00 de la mañana del jueves 4.
El flujo vehicular será conducido por calzada Roosevelt hacia el desvío de calzada San Juan, donde más adelante podrán retomar su ruta habitual, según señalaron las autoridades.
Asimismo, recomiendan planificar sus viajes con anticipación y respetar las instrucciones del personal de tránsito.