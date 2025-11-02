Cierres viales y rutas alternas por Vuelta Ciclística este domingo 2 de noviembre

-

Amílcar Montejo detalla que las restricciones de tránsito estarán vigentes entre la USAC y el puente La Bethania, de 7:00 a 14:00 horas.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó que la última etapa de la Vuelta Ciclística se desarrollará el 2 de noviembre de 2025.

A diferencia de años anteriores, el recorrido no llegará hasta la Cervecería Centroamericana ni a la Finca El Zapote.

Rutas alternas

La salida y la premiación se realizarán en las cercanías de la colonia Centroamérica y del puente Villa Linda. Por este motivo, el Periférico permanecerá cerrado entre la Universidad de San Carlos y el puente La Bethania durante el evento.

(Foto: Nuestro Diario)

Montejo indicó que los residentes de la colonia Bethania podrán ingresar o salir únicamente según las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), ya que el paso se habilitará por intervalos.

Los conductores podrán usar rutas alternas como los carriles auxiliares de las colonias Niño Dormido, Villa Linda, 4 de Febrero, Mario Julio Salazar y Villa Linda Uno.

Asimismo, los vehículos que se desplacen desde el bulevar El Naranjo podrán circular bajo el puente La Bethania con control de tránsito para dirigirse al centro de la ciudad.

Horarios

En caso de necesitar trasladarse hacia el extremo opuesto, se recomienda utilizar el bulevar Tulam Tzu. Los cierres estarán vigentes entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

(Foto: Nuestro Diario)

Montejo añadió que la PMT desplegará aproximadamente 100 agentes en distintos puntos del recorrido y que se permitirá el paso de vehículos de emergencia si se presenta una situación urgente.

Además, solicitó a la población atender la señalización y las instrucciones del personal de tránsito durante la jornada.