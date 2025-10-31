Versión Impresa
Feria de empleo Agexport: 2 mil plazas y 200 becas de inglés

  • Por Jessica González
31 de octubre de 2025, 13:38
Esta feria busca&nbsp;promover la empleabilidad y brindar oportunidades de desarrollo profesional. (Foto: Shutterstock)

La feria de empleo de Agexport abre sus puertas para ofrecer más de 2 mil plazas laborales en inglés. Varias empresas brindarán oportunidades para diferentes perfiles.

Agexport realizará su "Call Center Job Fair 2025", feria de empleo que ofrecerá más de 2 mil plazas laborales en inglés y 200 becas de inglés para jóvenes y adultos.

Entre los Call Centers participantes se encuentran reconocidas empresas como Alorica, Allied Global, HCLTech, Conduent, Pronto BPO, TELUS Digital, [24]7.ai, Everise, Capgemini, VXI, Concentrix, iUNGO y Atento.

El evento se realizará el 4 de noviembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones de Agexport, 15 avenida 14-72 zona 13.

Durante el evento, podrás visitar los distintos stands para postular a las vacantes disponibles.

Paso a paso para participar

Para postularte, debes contar con un nivel de inglés del 70% o superior.

Requisitos para aplicar a una beca en inglés

  • Ser mayor de edad.
  • Poseer título de nivel diversificado.
  • Contar con al menos 25% de inglés hablado, escrito y leído.
  • Tener disponibilidad de horario y acceso a Internet.

Estas becas son posibles gracias al Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, a través de la subvención "Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad", implementada por Agexport con el objetivo de fortalecer las capacidades laborales de los guatemaltecos y ampliar sus oportunidades en el mercado global de servicios.

