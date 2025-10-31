Feria de empleo Agexport: 2 mil plazas y 200 becas de inglés

La feria de empleo de Agexport abre sus puertas para ofrecer más de 2 mil plazas laborales en inglés. Varias empresas brindarán oportunidades para diferentes perfiles.
Agexport realizará su "Call Center Job Fair 2025", feria de empleo que ofrecerá más de 2 mil plazas laborales en inglés y 200 becas de inglés para jóvenes y adultos.
Entre los Call Centers participantes se encuentran reconocidas empresas como Alorica, Allied Global, HCLTech, Conduent, Pronto BPO, TELUS Digital, [24]7.ai, Everise, Capgemini, VXI, Concentrix, iUNGO y Atento.
El evento se realizará el 4 de noviembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones de Agexport, 15 avenida 14-72 zona 13.
Durante el evento, podrás visitar los distintos stands para postular a las vacantes disponibles.
Paso a paso para participar
- Completa este formulario: https://www.jotform.com/form/252876841260866
- Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con un número de identificación, el cual deberás presentar el día de la feria.
Para postularte, debes contar con un nivel de inglés del 70% o superior.
Requisitos para aplicar a una beca en inglés
- Ser mayor de edad.
- Poseer título de nivel diversificado.
- Contar con al menos 25% de inglés hablado, escrito y leído.
- Tener disponibilidad de horario y acceso a Internet.
Estas becas son posibles gracias al Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, a través de la subvención "Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad", implementada por Agexport con el objetivo de fortalecer las capacidades laborales de los guatemaltecos y ampliar sus oportunidades en el mercado global de servicios.