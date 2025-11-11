¡Atención conductores! Emetra anuncia descuentos en multas por curso vial

-

Emetra anunció la segunda edición de la feria de educación vial, un programa clave para incentivar la seguridad vial en Guatemala. Los conductores que tengan multas de tránsito impuestas hasta el 10 de noviembre de 2025 pueden acceder a una condonación del 50% de descuento en multas y 100% en intereses por mora al aprobar el curso de la educación vial.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el próximo domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la feria de educación vial (Evial) en su segunda edición.

Esta actividad se realizará en la 8a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, como referencia a un costado del Parque de la Industria., a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 horas del mediodía.

Todo conductor o usuario de la vía pública que tenga multas de tránsito impuestas hasta el 10 de noviembre de 2025, en el municipio de Guatemala, tendrá derecho a una condonación del 50% de las mismas y el 100% de los intereses generados por mora, siempre que acredite haber aprobado el curso de educación vial.

Esto se dará para incentivar la cultura de seguridad y la educación vial con el propósito conforme el contenido y requisitos que establezca la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala (Emetra) dentro de su programa de Evial, a través de su página web oficial y/o redes sociales oficiales.

Feria Educación Vial.



Hay descuentos en multas para todo tipo de vehículos.



Aprendamos todos, juntos este próximo domingo 16 de noviembre del 2025.



La condonación mencionada tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026, la cual no aplicará cuando se trate de multas cuyo pago se esté reclamando judicialmente, ni multas que se impongan de conformidad con el artículo 185 del Reglamento de Tránsito, por lo que hasta esa fecha tendrán los usuarios para pagar sus multas impuestas hasta el 10 de noviembre del presente año, según indicaron las autoridades.

Para mayor información, puedes llamar al 2285-8444 con escribir al WhatsApp 3573-4788. Para inscribirte, puedes hacerlo en el siguiente link: https://evial.muniguate.com/events/13.