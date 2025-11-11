Cierres viales y rutas alternas para este jueves por el partido de la Selección

La PMT realizará un operativo especial de tránsito en los alrededores del estadio El Trébol este jueves 13 de noviembre. Estos son los cierres viales que afectarán la calzada Roosevelt y zona 8.
Para el partido de este jueves 13 de noviembre, entre la Selección Nacional y Panamá, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizará un operativo especial, con la finalidad de que el tránsito no se detenga y haya orden en los alrededores del estadio El Trébol.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa a los usuarios que transitarán por la calzada Roosevelt, que el paso hacia la Plaza Mariachis estará cerrado.
Además, habrá cierre sobre la 42 calle de la zona 8, el tránsito será desviado hacia el carril auxiliar para aparecer en la Avenida Bolívar.
Quienes vengan de la avenida del Cementerio General hacia el estadio, serán desviados hacia la colonia Landívar.
Las rutas alternas serán:
- Avenida Bolívar
- Bulevar la Madre
- 13 calle de la Reformita, para salir a la Roosevelt
Autoridades recomiendan estacionarse en lugares autorizados y no dejar cosas de valor dentro de los automóviles.