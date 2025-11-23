Versión Impresa
El desfile navideño que recorrerá las calles de Mixco este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de noviembre de 2025, 10:39
¡La magia de la Navidad recorre las calles de Mixco! (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Esta época navideña se disfruta acompañado de música, luces y alegría en familia.

Este domingo 23 de noviembre vecinos de la zona 7 de Mixco podrán disfrutar del Desfile Navideño.

A través de redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó sobre la ruta que tomará este desfile, el cual iniciará desde las 16:00 horas en:

  • Las cercanías de la Escuela Pablo VI, ubicada en la Calle del Sanjón, Lote 353, con dirección a la 9a. avenida, frente a la Alcaldía Auxiliar.
  • Para recorrer hacia la Iglesia San José con ruta al Parque El Cedro, de la colonia La Brigada y finalizar en la 9a. Avenida.

Las autoridades coordinarán la seguridad y la circulación vial para este evento.

