Médico guatemalteco alerta por brote del Virus Sincitial Respiratorio

El VRS presenta síntomas de congestión nasal, tos, estornudos, fiebre, sibilancias y pérdida del apetito, en un inicio, podría confundirse con síntomas de una gripe común.
El experto en enfermedades respiratorias, Alejandro De León, advierte que este virus debe ser considerado como epidemia, donde afecta principalmente a niños menores de 5 años y a bebés.
El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) se contagia a través de partículas de saliva o fluidos nasales e incluso puede permanecer en algunas superficies.
Este virus afecta los bronquios, ocasionando inflamación, mucosidad y dificultad para respirar.
El infectado requiere de oxígeno y esteroides, en ocasiones hasta de hospitalización, indica el experto.
Además, se ha observado cuadros leves de contagio en adultos, pero altamente contagioso para otros miembros del hogar.
De León recomienda que al presentar los primeros síntomas se realice un hisopado, para descartar el virus, así como el uso de mascarilla.