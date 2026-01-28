Anuncian los detalles del Festival de Antigua 2026

-

El próximo 12 y 13 de marzo, en Antigua Guatemala, se llevará a cabo la edición número 19 del Festival de Antigua (FDA).

"Donde todos nos juntamos", continúa siendo el lema institucional que describe el espíritu del Festival. Además, en esta edición, la imagen de comunicación del FDA se distingue por incorporar elementos visuales creados a mano. Esto hace referencia que, detrás de las grandes campañas de publicidad hay personas que transmiten su pasión por la profesión desde sus bases.

“ Una vez más, Antigua es el lugar en donde todos nos juntamos. Bienvenido FDA 2026, es un orgullo de todos los que hacemos esta industria un evento como este que cada año se hace más relevante. Los esperamos a todos. ” Diego Lanzi , presidente del Festival de Antigua.

Este 2026 se mantienen los espacios de conocimiento con conferencias con speakers nacionales e internacionales. Se contará también con el espacio FDA Tech, enfocado en conocer las tendencias e innovaciones tecnológicas en la comunicación y publicidad. La sala de exhibición de "shortlist", también estará disponible para conocer los proyectos finalistas inscritos a los Premios FDA 2026, y por supuesto, espacios de networking, además de dos veladas en donde se premia lo mejor de Guatemala y la región.

Como en cada edición FDA ofrece speakers internacionales y nacionales, y en el 2026 no será la excepción. Entre ellos se pueden mencionar:

Luis Madruga, Chief Creative Officer, VLM Latam y del Círculo Creativo de México.

Leandro Raposo, presidente Creativo de The Cyranos, Sioux&Cyranos.

Gema Díaz de Pablo, directora Creativa en Jungle.

Carlos Arriola, Cofundador Creative director en Carlos y Juan.

Ara Kim, Creative director at Wieden+Kennedy.

Los premios Guatemala:

La noche del jueves 12 de marzo el escenario toma lugar en El Bosque Cervecería y se premiará las categorías Guatemala, reconociendo a las campañas más destacadas a nivel nacional durante el ciclo 2025.

Los premios del Festival 2026:

El viernes 13 de marzo, en el Hotel Casa Santo Domingo, se premiará a las campañas más sobresalientes de Centroamérica y el Caribe en las categorías Oro, Plata y Bronce, el premio al Anunciante del año, Agencia del año y el tan esperado Grand PRIX.

Para participar en el festival, estarán disponibles pasaportes de experiencia que se pueden personalizar acorde a los accesos que los invitados deseen. La inversión para socios de Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala (La Comunidad), va desde 50 hasta 140 dólares con todos los accesos incluidos. Para no socios, desde 80 hasta 170 dólares y para estudiantes activos se tendrá un descuento especial de 80 dólares para el ingreso a todas las charlas, FDA Tech y las dos fiestas de premiación.

Para conocer la agenda completa, costos de los pasaportes, hospedajes y opciones de alimentación visita www.festivaldeantigua.com o en las redes de FDA en Instagram y Facebook como @festivaldeantigua.