Anuncian detalles de la Jornada de Audiometrías

  • Por Redacción comercial
18 de febrero de 2026, 17:04
(Fotografía cortesía: Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala)

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala invita a la población a participar en su Jornada de Audiometrías.

La actividad se llevará a cabo el 3 de marzo de 2026 en el Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde, ubicado en Diagonal 21, 19-19, zona 11, Anillo Periférico.

(Fotografía cortesía: Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala)

Durante esta jornada se ofrecerán los siguientes beneficios:

  • Audiometría sin costo para quienes la necesiten
  • 15% de descuento en aparatos auditivos (aplica únicamente ese día)
  • 50% de descuento en timpanometría y logoaudiometría (con cita programada)
  • 15% de descuento en medicamentos auditivos recetados ese día

Asimismo, en los centros hospitalarios regionales, a través del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera, se brindarán:

  • Audiometría sin costo
  • 15% de descuento en aparatos auditivos (aplica únicamente ese día)

(Fotografía cortesía: Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala)

Centros de atención

  • Hospital de Ojos y Oídos Dra. Elisa Molina de Stahl, 14 avenida 0-08, zona 1, Quetzaltenango
  • Hospital de Ojos y Oídos Elisa Molina de Stahl, 15 avenida "A", colonia Bosques de San Julián, zona 3, Zacapa
  • Hospital de Ojos y Oídos Licda. Panchita Aguirre de Kaehler, 6ª avenida "A" 3-201, zona 5, Chiantla, Huehuetenango
  • Hospital de Ojos y Oídos Manuel Ralda Ochoa, El Asintal, Retalhuleu
  • Centro Regional de Prevención de la Ceguera Zaragoza, Avenida Elisa Final, colonia El Pilar, Zaragoza, Chimaltenango
  • Hospital de Ojos y Oídos Club de Leones, 14 calle 1-21, colonia San José Obrero, zona 5, Esquipulas, Chiquimula
  • Hospital de Ojos y Oídos Dr. Fernando Beltranena Valladares, 1ª avenida "A" 0-50, zona 4, barrio Resurrección, San Juan Chamelco, Alta Verapaz

(Fotografía cortesía: Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala)

¿Cuándo debo realizarme una audiometría?

La audiometría se realiza por indicación médica cuando se sospechan afecciones auditivas que requieren evaluación y medición, y que no pueden explicarse por causas corregibles en consulta, como un tapón de cerumen.

¿Qué detecta una audiometría?

Esta prueba mide la capacidad para detectar y repetir palabras habladas a diferentes niveles de volumen mediante el uso de audífonos.

Para más información sobre la Jornada del Día Mundial de la Audición, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2382-1700.

