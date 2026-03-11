Bancos y tarjetas: regulaciones y sus efectos en los usuarios

-

La implementación del pago mínimo con abono directo a capital busca sanear las finanzas de los usuarios y reducir el sobreendeudamiento, en un contexto donde el crédito al consumo muestra una estabilización estratégica.

A partir del 1 de marzo de 2026, el sistema financiero guatemalteco completó la transición hacia el nuevo esquema de pago mínimo, que ahora exige obligatoriamente una amortización al capital del 2%.

Esta medida, central en la Ley de Tarjetas de Crédito, coincide con una etapa de moderación en el endeudamiento de las familias guatemaltecas, que tras un crecimiento acelerado en años anteriores, ahora muestra un ritmo más acorde a la capacidad de pago real de la población.

Según la Superintendencia de Bancos (SIB), en la Resolución JM-56-2024 de la Junta Monetaria (JM), define que el pago mínimo se integra por el 2% del saldo pendiente, más intereses y otros cargos.

"Se prevé que aplicar el factor del 2% al saldo impactará aumentando el monto del pago mínimo, pero beneficiará a mediano y largo plazo ya que permitirá a las personas, aun pagando solo el mínimo de la deuda, saldar esta en menor tiempo sin afectar sustancialmente su liquidez", señaló a Soy502 la SIB.

La SIB estima que al colocar el pago mínimo como el 2% del saldo pendiente, entre otros, tiene beneficios en el mediano y largo plazo. (Foto: SIB/Soy502)

"Los emisores de tarjeta de crédito deben ajustar sus sistemas y estados de cuenta en sentido de materializar los cambios realizados", agregó la entidad supervisora del sistema financiero.

Este reordenamiento ocurre mientras el Informe sobre la Estabilidad Financiera 2025 del Banco de Guatemala (Banguat), presentado este lunes 9 de marzo, revela un cambio de tendencia en el comportamiento crediticio.

El documento señala que "el endeudamiento de los hogares continuó moderándose durante el segundo semestre de 2025, reflejando el menor dinamismo del crédito de consumo en un contexto de señales de desaceleración en el mercado laboral formal".

A diciembre de 2025, este rubro creció un 6.9%, una cifra que contrasta con el 17.0% registrado en el periodo previo, evidenciando que las familias y los bancos están siendo más cautelosos.

Período de ajuste

Para las autoridades monetarias, esta desaceleración no es motivo de alarma, sino un proceso de adaptación necesario ante las nuevas reglas de transparencia y la obligación de evaluar la capacidad de pago.

Johny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala, explicó que el mercado está asimilando la normativa y que la tendencia de crecimiento volverá a normalizarse una vez superada esta fase de transición.

"Sabemos que es un período de ajuste en el que tanto los bancos como los deudores se ajustan a esta nueva normativa y en particular por el lado de los bancos. Es un tema que va a llevar un poco el tiempo tiempo de ajuste y y una vez esto haya ocurrido, pues otra vez vamos a volver a ver el dinamismo usual", señaló Gramajo.

Según Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, tanto bancos como deudores forman parte de un periodo de transición hacia la nueva normativa. (Foto Wilder López/Soy502)

Esta "desaceleración" mencionada por Gramajo se refleja nítidamente en el uso de las tarjetas de crédito. El informe del Banguat detalla que la dinámica interanual de este producto financiero pasó de un máximo histórico de 42.7% en febrero de 2023 a un crecimiento de apenas 3.8% al cierre de 2025.

Este freno responde, en parte, a que los estándares de aprobación se han vuelto más exigentes para preservar la rentabilidad del sistema. "Este comportamiento sugiere un ajuste sostenido en el ritmo de expansión, que contribuye a contener los riesgos de sobreendeudamiento en los hogares", se lee en el informe.

"No estamos hablando de una disminución tal cual, sino de una desaceleración. En las últimas dos semanas observamos que nuevamente el crédito de consumo está aumentando en términos de tarjetas de crédito", reitero el gerente económico del Banguat.

Vigilancia del riesgo

De acuerdo a los datos del Banco de Guatemala, la cartera de financiamiento a través de tarjetas de crédito representó al cierre de 2025 un 32.4% del total del crédito al consumo y un 24.2% del total del endeudamiento de los hogares.

A pesar del ajuste en las cuotas mensuales que supone el paso del 1% al 2% de abono a capital, los indicadores de morosidad no han mostrado disparos que comprometan la estabilidad del sistema bancario. La SIB reporta que la salud de la cartera se mantiene bajo control.

"En cuanto a la morosidad de tarjetas de crédito, al mes de agosto de 2024, antes de la entrada en vigor de la ley, registraba 5.07%; y, al 31 de enero de 2026 a 5.06%; es decir, permanece sin cambios significativos. En este sentido, se estima que la implementación del 2% de amortización del saldo pendiente de la línea de crédito no tendrá un impacto sustancial en los índices de morosidad", informó la SIB a este medio.

Según el Banguat, las estadísticas de morosidad de las tarjetas de crédito permanecen estables. (Foto: Canva/Soy502)

No obstante, el Banguat advierte en su informe que la calidad de la cartera de consumo requiere una vigilancia constante.

"El financiamiento a los hogares continúa aumentando, aunque con menor dinamismo en el segmento de consumo, en especial en los créditos otorgados mediante tarjeta de crédito. Este desempeño ocurre en un entorno de deterioro acumulado de la calidad de cartera y de un mercado laboral formal menos dinámico, factores que ameritan seguimiento por su efecto potencial sobre la capacidad de pago", señala el reporte.

Alivio financiero

La SIB destaca que entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han celebrado más de 50,000 convenios de pago entre emisores y usuarios. Esto sugiere que el sistema está absorbiendo a los deudores con dificultades antes de que caigan en una insolvencia irreversible.

Por otro lado, el Banguat resalta que, ante cualquier eventualidad, "las entidades bancarias mantienen de forma preventiva un nivel de provisiones holgado, lo que refuerza su resiliencia".

Esto significa que, aunque la cartera vencida de los hogares alcanzó los Q7,136.3 millones a finales de 2025, el sistema cuenta con el respaldo suficiente para absorber posibles impagos derivados del ajuste al reglamento.

Tanto la autoridad supervisora como la entidad monetaria coinciden en que el aumento del pago mínimo al 2% no es solo un cambio contable, sino un mecanismo de protección que, sumado a una mayor rigurosidad en el análisis de riesgo por parte de los bancos, busca que el crédito sea una herramienta de crecimiento y no una trampa de deuda para los hogares guatemaltecos.

Variación interanual del endeudamiento total de los hogares

Este indicador refleja la desaceleración del crédito tras el dinamismo observado en años previos. Período / Segmento Variación interanual (%) Endeudamiento total (diciembre 2025) 6.9% Promedio observado en 2024 17.0% Cierre de 2024 (diciembre) 14.1% Crédito de consumo sin tarjeta (diciembre 2025) 7.1% Crédito de consumo sin tarjeta (promedio 2024) 18.2% Tarjetas de crédito (diciembre 2025) 3.8% Tarjetas de crédito (máximo febrero 2023) 42.7%

Participación en el crecimiento del endeudamiento total de los hogares

Muestra cuánto aporta cada rubro al crecimiento total del crédito (puntos porcentuales o participación relativa). Rubro de Financiamiento Participación / Dato relevante Tarjetas de Crédito (Diciembre 2025) 1.0% (Mínimo reciente) Tarjetas de Crédito (Máximo Abril 2023) 8.4% Consumo sin tarjeta de crédito 3.6% (Tendencia a la baja en 2025) Crédito hipotecario para vivienda 1.3% (Promedio 2018-2025) Cédulas hipotecarias 1.1% a 2.3% (Rango estable)

Calidad de la cartera de financiamiento mediante tarjeta de crédito

Detalla el índice de morosidad (cartera vencida) específico para el segmento de tarjetas. Indicador de Calidad de Cartera (Tarjetas) Valor (%) Diciembre 2025 5.5% Diciembre 2024 5.3% Crecimiento interanual de cartera vencida (Dic 2025) 8.0% Crecimiento interanual de cartera vencida (Dic 2024) 61.2%

Fuente: Fuente: Informe de Estabilidad Financiera (Banguat)

