Anuncian feria de empleo con 16,500 plazas disponibles en todo el país

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Los sectores de comercio, industria y servicios lideran las vacantes disponibles en la feria que está diseñada para facilitar el acceso al trabajo formal.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) anunció que se llevará a cabo la primera Feria Nacional de Empleo 2026, en la que se pondrán a disposición 16 mil 500 plazas laborales en distintos puntos del país.

La iniciativa formar parte de una estrategia para fortalecer la intermediación laboral y ampliar el acceso al empleo para la población guatemalteca.

"En esta primera edición de 2026, se ofrecerán 16,500 oportunidades laborales, con la participación de 700 empresas y se proyecta la asistencia de más de 15 mil personas", señala un comunicado del Mintrab.

Agrega que la feria busca fortalecer la intermediación laboral y facilitar el vínculo directo entre empresas y las personas buscadoras de empleo.

El #Mintrab comparte información sobre los lugares en los que se llevarán a cabo las Ferias del Empleo 2026. pic.twitter.com/TPhKL9HTgC — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 7, 2026

El Mintrab detalló que las oportunidades laborales abarcan diversos sectores económicos, entre ellos comercio, industrias manufactureras, servicios, actividades inmobiliarias, restaurantes, construcción, servicios de salud, financieras e información y comunicaciones.

"La primera Feria Nacional de Empleo 2026 el año del empleo juvenil, se desarrollará el 15 y 16 de abril en el departamento de Guatemala y del 20 al 24 de abril en departamentos", señala el texto

El Ministerio especifica un calendario de actividades a nivel nacional que incluye jornadas en Petén, Quiché, Santa Rosa, Retalhuleu, Izabal, Huehuetenango, Jutiapa, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Escuintla, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula, Chimaltenango, Sololá, El Progreso y Sacatepéquez.

La cartera indicó que a través de sus canales oficiales será divulgada mayor información con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía interesada en aplicar a las vacantes disponibles.