¡Al alza! Precio de los combustibles vuelve a registrar un aumento este lunes

-

A pocos días de que entre en vigencia el subsidio, el precio de los combustibles presenta un alza.

Este lunes 27 de abril, el precio de la gasolina en la ciudad registró un nuevo incremento tras varios días de descenso, esta vez de poco más de Q1.50 por galón.

Hasta hace unos días, la gasolina superior estaba a Q39.81 por galón y la regular a Q38.81, mientras que el diésel a Q41.12.

Este lunes, la superior amaneció en Q41.39, la regular en Q40.39, y el diésel en Q42.29, estos precios en autoservicio.

Para servicio completo los precios están en Q42.49 la superior, Q41.49 la regular y Q43.39 el diésel.

Aprueban subsidio

El pasado 20 de lunes fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto 11-2026 Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas el cual entrará en vigencia a partir del 1 de mayo.

Según el decreto la Ley tiene por objeto, establecer un subsidio temporal "destinado a la reducción de precios a los consumidores de diésel y gasolinas súper y regular, con el fin de mitigar el impacto económico, derivado del incremento en los precios internacionales de los combustibles".

El apoyo social temporal será de Q 8.00 por cada galón de diésel y de Q 5.00 por cada galón de gasolina súper o regular, lo cual deberá reflejarse directamente en el precio final al consumidor.