Lázaro Chacón: El presidente que nació en la pobreza y transformó Guatemala

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Lázaro Chacón González fue un visionario presidente de Guatemala y general que impulsó la libertad de prensa y reformas constitucionales. Su administración es recordada por fundar la Radio Nacional TGW y el Crédito Hipotecario Nacional, además de terminar el Ferrocarril del Norte.

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El general y político Lázaro Chacón González nació el 27 de junio de 1873, en una familia oriunda del barrio El Paraíso.

Lamentablemente, no conoció a su mamá, María Soledad González, ya que falleció dándolo a luz, por lo que creció bajo la tutela de su padre, Juan José Chacón.

De niño solía salir a pie en busca de chemise (leña delgada), la cual vendía para pagar sus estudios y apoyar a su familia. Lacho, como le decían de cariño, fue un apasionado por las armas y los caballos, por lo que aprendió a ser un habilidoso jinete.

El general Lázaro Chacón junto a sus hermanas Luz y Lola. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

Estudió en la Escuela Politécnica, donde obtuvo el grado de general de división en 1917. Contrajo matrimonio con Josefina Pazos, con quien tuvo nueve hijos: Lázaro, Alfredo, Gilberto, Mélida, Octavila, Josefina, Berta, Lidia y Blanca Luz.

Este teculuteco llegó a la presidencia tras la repentina muerte de José María Orellana, convirtiéndose en mandatario interino el 26 de septiembre de 1926, cargo que ostentó solo por tres meses, hasta que se convocó a elecciones, en las cuales participó.

El general Lázaro Chacón junto a su esposa Josefina Pazos y sus nueve hijos. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

Chacón derrotó a los candidatos Jorge Ubico y Bernardo Alvarado Tello. Fue investido como presidente el 19 de diciembre de 1926.

Parte de su legado

Su gobierno se destacó por levantar la suspensión de garantías constitucionales, permitir la libertad de prensa, ratificar la no reelección y realizar reformas constitucionales que le redujeron el poder al Ejecutivo.

En 1927 liquidó la deuda que se tenía con la compañía Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica. Un año después, emitió el decreto 967, el cual regulaba la política de colonización y prohibía a las empresas contratar más de un cuarto de empleados no nacionales.

Miembros del Estado Mayor del presidente Lázaro Chacón, en 1926. (Foto: Dominio Público)

El 28 de diciembre de 1929 inauguró el Ferrocarril del Norte. También fundó el Crédito Hipotecario Nacional y el 15 de septiembre de 1930 lanzó la primera radio en el país, la cual fue bautizada como Radio Nacional de Guatemala y posteriormente llamada La Voz de Guatemala.

Su administración tuvo que enfrentar los problemas económicos de la Gran Depresión de 1929, la cual se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York.

La vivienda donde nació y creció el general Lázaro Chacón está en el barrio El Paraíso, Teculután. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

En 1930 se retiró del Gobierno al sufrir una severa hemorragia cerebral y viajó a Nueva Orleans, Estados Unidos, para recibir tratamientos. Murió el 8 de abril de 1931.

Sus restos fueron repatriados, 15 años más tarde, en 1947, durante el gobierno de Juan José Arévalo, y fueron enterrados en el Cementerio General, en el panteón familiar.

En 1958 se bautizó con el nombre de Lázaro Chacón a la calle de acceso al municipio y se erigió un busto en uno de los arriates. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

En su memoria

La entrada principal a Teculután fue nombrada en honor al general Lázaro Chacón y se erigió un busto de este personaje en uno de los arriates.

Chacón realizó el primer proyecto de agua potable en el municipio.