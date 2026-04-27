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¡Queda grabado! Captan asalto a mano armada en la calzada Roosevelt (video)

  • Por Geber Osorio
27 de abril de 2026, 14:57
Ciudad de Guatemala
El asalto se perpetró durante la tarde de este lunes en la calzada Roosevelt. (Foto: Captura de video)

El asalto se perpetró durante la tarde de este lunes en la calzada Roosevelt. (Foto: Captura de video)

El asalto se registró la tarde de este lunes en pleno tránsito.

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Un asalto a mano armada quedó grabado en video la tarde de este lunes 27 de abril, en la calzada Roosevelt y 11 avenida, en la zona 7 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa el momento en que varios vehículos circulan en dicha calzada con dirección hacia el occidente, pero se detienen debido a que el semáforo ubicado en la 12 avenida, se pone en rojo.

Es en ese momento cuando dos asaltantes que se conducían en un vehículo de dos ruedas se detienen a un costado de una camioneta gris, uno de los delincuentes desciende y con arma en mano le exige sus pertenencias al conductor.

Posteriormente, los delincuentes se suben al arriate central y huyen con dirección hacia El Trébol.

Mira aquí el video:

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