¡Queda grabado! Captan asalto a mano armada en la calzada Roosevelt (video)

El asalto se registró la tarde de este lunes en pleno tránsito.
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Un asalto a mano armada quedó grabado en video la tarde de este lunes 27 de abril, en la calzada Roosevelt y 11 avenida, en la zona 7 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa el momento en que varios vehículos circulan en dicha calzada con dirección hacia el occidente, pero se detienen debido a que el semáforo ubicado en la 12 avenida, se pone en rojo.
Es en ese momento cuando dos asaltantes que se conducían en un vehículo de dos ruedas se detienen a un costado de una camioneta gris, uno de los delincuentes desciende y con arma en mano le exige sus pertenencias al conductor.
Posteriormente, los delincuentes se suben al arriate central y huyen con dirección hacia El Trébol.