Primera División: definidos los cruces de semifinales y horarios rumbo al ascenso

La fase decisiva del Torneo Clausura 2026 de la Primera División ya está definida. Tras la reunión celebrada este lunes con los clubes clasificados, quedaron establecidos los horarios de las semifinales, instancia que otorgará el primer boleto de ascenso a la Liga Nacional.
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Nueva Santa Rosa, San Pedro, Suchitepéquez y Chichicasteco avanzaron a la antesala de la final luego de unos cuartos de final marcados por la paridad.
Suchitepéquez selló su clasificación al imponerse 5-3 en la tanda de penales a Chiquimulilla, tras igualar 2-2 en el global. Chichicasteco también necesitó de los once pasos para dejar en el camino a Iztapa, luego de empatar 1-1 en el acumulado.
El único que resolvió sin mayores complicaciones fue San Pedro, que goleó 4-0 a Coatepeque con un doblete de Brailin de León.
El cruce entre neosantarroseños y gallos acapara la atención, al tratarse de una reedición de la final del torneo anterior, que ganó Nueva Santa Rosa. El vencedor de esta serie no solo disputará el título, sino que asegurará automáticamente su ascenso a la Liga Nacional la próxima temporada.
En la otra llave, venados y masheños pelearán por un lugar en la final y por mantenerse en la lucha por el ascenso, ya que el ganador enfrentará posteriormente al perdedor de la otra serie por el segundo boleto.
Programación de semifinales
PARTIDOS DE IDA
Sábado 2 de mayo
- Nueva Santa Rosa vs San Pedro - 8:00 p. m.
Estadio Pedro Arredondo
Domingo 3 de mayo
- Suchitepéquez vs Chichicasteco - 7:00 p. m.
Estadio Carlos Salazar Hijo
PARTIDOS DE VUELTA
Domingo 10 de mayo
- San Pedro vs Nueva Santa Rosa - 1:00 p. m.
Estadio municipal Sampedrano
- Chichicasteco vs Suchitepéquez - 2:00 p. m.
Estadio Tzocomá