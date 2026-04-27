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La menor de 7 años que fue abusada por su padre y su tío

  • Con información de Erick Colop/Colaborador
27 de abril de 2026, 14:56
Los hermanos fueron condenados. (Foto: archivo/Soy502)

Los hermanos fueron condenados. (Foto: archivo/Soy502)

El padre de la menor y su hermano abusaron de la menor.

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Por el delito de violación con agravación de la pena en contra de una niña de 7 años, el Tribunal de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quetzaltenango dictó sentencia condenatoria contra dos hombres por hechos ocurridos en 2022 en San Juan Ostuncalco.

Marvin Lorenzo, de 30 años y padre de la víctima, fue condenado a 42 años de prisión, mientras que su hermano Josué Aurelio Aguilón Lorenzo, de 24 años y tío de la menor, recibió una pena de 21 años de cárcel. Ambos fueron hallados culpables tras el debate judicial.

(Foto: Erick Polop)
(Foto: Erick Polop)

El caso fue denunciado en el mismo año de los hechos y contó con el acompañamiento del Instituto de la Víctima, que actuó como querellante adhesivo durante el proceso legal, se informó.

(Foto: Erick Polop)
(Foto: Erick Polop)

Las capturas de los ahora sentenciados se realizaron el 9 de septiembre de 2025 en distintos puntos de Quetzaltenango, y posteriormente fueron puestos a disposición de los tribunales competentes.

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