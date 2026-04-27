La menor de 7 años que fue abusada por su padre y su tío

El padre de la menor y su hermano abusaron de la menor.
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Por el delito de violación con agravación de la pena en contra de una niña de 7 años, el Tribunal de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quetzaltenango dictó sentencia condenatoria contra dos hombres por hechos ocurridos en 2022 en San Juan Ostuncalco.
Marvin Lorenzo, de 30 años y padre de la víctima, fue condenado a 42 años de prisión, mientras que su hermano Josué Aurelio Aguilón Lorenzo, de 24 años y tío de la menor, recibió una pena de 21 años de cárcel. Ambos fueron hallados culpables tras el debate judicial.
El caso fue denunciado en el mismo año de los hechos y contó con el acompañamiento del Instituto de la Víctima, que actuó como querellante adhesivo durante el proceso legal, se informó.
Las capturas de los ahora sentenciados se realizaron el 9 de septiembre de 2025 en distintos puntos de Quetzaltenango, y posteriormente fueron puestos a disposición de los tribunales competentes.