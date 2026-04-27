Adelanto de "Spider Noir" anuncia su llegada a streaming

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Con un adelanto "Spider-Noir" anuncia su llegada a Prime Video.

La serie de live-action, protagonizada por Nicolas Cage, promete ser una trama compleja y distinta, no es una variante de Peter Parker ni es conocido como Spider-Man.

Cage interpreta a Ben Reilly, quien en los cómics es un clon de Peter Parker, creado por el laboratorio. Con su traje es conocido como "The Spider".

Spider Noir.

La serie se inspira en la colección de cómics de 2009, según los especialistas, al estilo de "La Sombra", cómics de los 30 y los 40 con sus respectivas adaptaciones.

Consta de ocho episodios que pueden verse tanto a color como en blanco y negro, opciones que se lanzarán al mismo tiempo y la elección quedará en manos de los espectadores.

Spider-Noir

Es una ramificación del mundo alternativo que se inició a través de la animación con 'Spider-Man: Un nuevo universo'. De hecho, Nicolas Cage ya puso voz a Peter Parker en este largometraje. En este caso, para interpretar a Ben Rilley, Cage afirma haber puesto "un 70 % de Humphrey Bogart y un 30 % de Bugs Bunny". El estreno está programado para el 27 de mayo de 2026.

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