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Adelanto de "Spider Noir" anuncia su llegada a streaming

  • Por Selene Mejía
27 de abril de 2026, 13:15
Spider-Man Noir llega a streming. (Foto: Oficial)

Spider-Man Noir llega a streming. (Foto: Oficial)

Con un adelanto "Spider-Noir" anuncia su llegada a Prime Video. 

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La serie de live-action, protagonizada por Nicolas Cage, promete ser una trama compleja y distinta, no es una variante de Peter Parker ni es conocido como Spider-Man.

Cage interpreta a Ben Reilly, quien en los cómics es un clon de Peter Parker, creado por el laboratorio. Con su traje es conocido como "The Spider".

spider noir trailer 1
Spider Noir.

La serie se inspira en la colección de cómics de 2009, según los especialistas, al estilo de "La Sombra", cómics de los 30 y los 40 con sus respectivas adaptaciones.

Consta de ocho episodios que pueden verse tanto a color como en blanco y negro, opciones que se lanzarán al mismo tiempo y la elección quedará en manos de los espectadores.

spider noir trailer 2

Spider-Noir

Es una ramificación del mundo alternativo que se inició a través de la animación con 'Spider-Man: Un nuevo universo'. De hecho, Nicolas Cage ya puso voz a Peter Parker en este largometraje. En este caso, para interpretar a Ben Rilley, Cage afirma haber puesto "un 70 % de Humphrey Bogart y un 30 % de Bugs Bunny". El estreno está programado para el 27 de mayo de 2026. 

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