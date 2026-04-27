EE.UU. confirma arresto de "Don Darío", líder de "Los Huistas"

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"Don Darío" está acusado de liderar a "Los Huistas", una estructura criminal que opera en Huehuetenango.

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Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del guatemalteco Eugenio Darío Molina López, alias "Don Darío", señalado de ser el principal líder de la estructura de narcotráfico "Los Huistas".

La Oficina del Distrito Sur de California informó que el arresto se realizó recientemente en San Diego, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el mismo.

Molina López, de 61 años, fue acusado formalmente en 2019 de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal y distribución a bordo de embarcaciones.

Eugenio Darío Molina López fue detenido en San Diego, California. (Foto: Embajada de los Estados Unidos)

Al respecto, las autoridades afirman que "Don Darío" habría encabezado la organización "Los Huistas", con base en el noroeste de Guatemala, en la frontera con México, estructura vinculada al tráfico de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos.

Por su presunta participación en esta red, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Según acusaciones, el guatemalteco lideró el tráfico de cocaína hacia EE. UU. (Foto: Departamento del Tesoro)

Tras su arresto, el detenido compareció el pasado viernes ante un tribunal federal en San Diego, donde se declaró inocente de los cargos.

*Con información de AP y Times of San Diego