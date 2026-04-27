¡Sonó una canción de Arjona! El emotivo momento en "Mentiras el Musical"

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Un emotivo momento ocurrió durante el show de "Mentiras el Musical" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: sonó una canción de Ricardo Arjona.

Durante la trama que ha dado de qué hablar en los escenarios de todo México, hubo un momento muy especial para los guatemaltecos pues las protagonistas interpretaron un tema del cantautor guatemalteco.

"Detrás de mi ventana", tema escrito por Ricardo Arjona y cantado por Yuri, fue interpretado por Paola, Paloma, Lorena y Georgina.

Una de las asistentes captó el momento en el que este himno sonó fuerte y muchos la corearon.

En un colorido escenario, con vestuario de época y muchas canciones icónicas, "Mentiras el Musical" fue un evento lleno de emociones encontradas y recuerdos.

La trama

"Mentiras el musical", aborda la historia de cuatro mujeres descubren en un funeral que compartían al mismo hombre, Emmanuel. Hay suspenso, comedia y los éxitos musicales de los 80 narrarán sus historias con el difunto hombre, quien fue asesinado por una de ellas.

Tanto el público como los protagonistas Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Enrique Montaño, Georgina Levín y Arantza Muñoz.

La obra de teatro cuenta con más de 17 años en cartelera en Ciudad de México y es un fenómeno cultural que recientemente volvió a explotar, gracias al éxito de "Mentiras, La Serie" en Netflix, esta producción ha conquistado a miles de espectadores gracias a su mezcla perfecta de comedia, romance, misterio y las canciones más icónicas de los años 80.

Detrás de mi ventana

Fue lanzada en 1994, interpretada por Yuri y compuesta por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. La letra relata la historia de una mujer abnegada, atrapada en una rutina monótona y la indiferencia de su esposo, convirtiéndose en un himno pop en español que inicialmente fue rechazado por Lupita D'Alessio.

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