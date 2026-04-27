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¡Suavemente! Ricardo Arjona se mueve al ritmo de Elvis Crespo en escena

  • Por Selene Mejía
27 de abril de 2026, 12:07
Elvis Crespo subió al escenario con el guatemalteco. (Foto: Ricardo Arjona)

Elvis Crespo subió al escenario con el guatemalteco. (Foto: Ricardo Arjona)

Como ya es costumbre en la gira "Lo que el seco no dijo", Ricardo Arjona invitó a una estrella a compartir escena y sacó los pasos "prohibidos" con Elvis Crespo. 

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona se encuentra con Oscar D'León en pleno escenario

El guatemalteco llamó a escena al neoyorkino, sorprendiendo a los presentes durante su visita a Puerto Rico

"Empieza cuando quieras", dice Arjona en su show y pronto se escucha a Elvis iniciar con "suavemente bésame...", causando furor entre los asistentes.

Debido a su cirugía de columna el guatemalteco optó por moverse muy poquito, sin perder la oportunidad de seguir el ritmo. 

Durante la interpretación del tema Arjona y Crespo se dieron un fraternal abrazo en complicidad, de leyenda a leyenda. 

Elvis Crespo contó su experiencia, afirmando que sintió el cariño del público desde el momento uno de la canción. "Estoy aquí en el concierto de Ricardo Arjona y me imagino que la audiencia no me espera esta noche, vamos a ver cómo reaccionan al escuchar los primeros acordes", contó en sus redes.  

@elviscrespolive Anoche estuvimos de sorpresa en el concierto de Ricardo Arjona y esta fue su reacción al escuchar los primeros segundos de Suavemente #suavemente #elviscrespo #ricardoarjona ♬ Suavemente - Elvis Crespo

Así lo vivieron los fans:

MIRA: 

@arjona.nuevo.len #arjoneanosfelices #puertorico #tourseco @Ricardo Arjona ♬ sonido original - Arjona Nuevo León

@fanclubnectperu ¡ ! Y de repente pasa esto! Te quedo brutal! encendió el escenario con suavemente! ¡ ! @arjonacanada @vielkavega.y ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . . . @Ricardo Arjona @Mundo Arjona @MusicMakerentertainment @Elvis Crespo . . . #loqueelseconodijo #ricardoarjona #arjonacanada #nect #fanclubnadaescomotu ♬ sonido original - Nada es como tú Perú

@giselje_ 24.04.26 Puerto Rico @Ricardo Arjona jajaja con los pasos prohibidos intentando seguir el ritmo de su invitado Elvis Crespo. Karen Sánchez #RicardoArjona #PuertoRico #Arjona #Giselje #Seco ♬ sonido original - Giselje

@karinrg7 Mi tieso favorito! ❤️ #RicardoArjona #Arjona #LoQueElSecoNoDijo #ElvisCrespo ♬ sonido original - Karin

@jbarthnv Invitado especial @Elvis Crespo @Ricardo Arjona #ricardoarjona #loqueelseconodijotour #puertorico #mundoarjona ♬ sonido original - JBarth

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