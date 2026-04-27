¡Suavemente! Ricardo Arjona se mueve al ritmo de Elvis Crespo en escena

Como ya es costumbre en la gira "Lo que el seco no dijo", Ricardo Arjona invitó a una estrella a compartir escena y sacó los pasos "prohibidos" con Elvis Crespo.
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El guatemalteco llamó a escena al neoyorkino, sorprendiendo a los presentes durante su visita a Puerto Rico.
"Empieza cuando quieras", dice Arjona en su show y pronto se escucha a Elvis iniciar con "suavemente bésame...", causando furor entre los asistentes.
Debido a su cirugía de columna el guatemalteco optó por moverse muy poquito, sin perder la oportunidad de seguir el ritmo.
Durante la interpretación del tema Arjona y Crespo se dieron un fraternal abrazo en complicidad, de leyenda a leyenda.
Elvis Crespo contó su experiencia, afirmando que sintió el cariño del público desde el momento uno de la canción. "Estoy aquí en el concierto de Ricardo Arjona y me imagino que la audiencia no me espera esta noche, vamos a ver cómo reaccionan al escuchar los primeros acordes", contó en sus redes.
Así lo vivieron los fans:
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