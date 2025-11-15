Anuncian feria del empleo para mayores de 55 años

-

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social organiza una feria de empleo especial para personas mayores de 55 años.

El próximo martes 18 de noviembre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), desarrollará una feria de empleo destinada especificametne a personas que tienen 55 o más años de edad.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Mintrab en la 7a. avenida 3-33 edificio Torre Empresarial zona 9 capitalina, a partir de las 9:00 horas.

✨ Creemos en el valor de tu experiencia.

Recomendaciones

El Mintrab recomienda a los interesados llevar varias copias de su hoja de vida, así como de su Documento Personal de Identificación (DPI).

También registrarse previamente en la página web TuEmpleo para facilitar la creación de un perfil.

(Foto: Mintrab)

Este tipo de ferias busca favorecer a personas mayores que por su edad han tenido dificultad para incorporarse en el mercado laboral.