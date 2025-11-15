Así se vive la 9a. edición del Festival de las Flores en Antigua Guatemala

Esta 9a. edición del Festival de las Flores exalta el arte de miles de artistas guatemaltecos que expresan su creatividad a través de las flores.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los parqueos habilitados para el "Festival de las Flores" en Antigua
Para este 2025 su eslogan es: “Antigua: Ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas”.
Las calles de esta ciudad colonial se llenarán de colores y piezas de arte espectaculares durante este fin de semana del 15 y 16 de noviembre.
Desde el pasado viernes, muchos guatemaltecos se movilizaron hacia la Antigua Guatemala, para vivir esta experiencia en familia, desde los preparativos iniciales hasta la inauguración con el desfile titulado: "Inicia la Primavera".
Carrozas y vehículos decorados recorrieron la ciudad como introducción al festival.
Estas son algunas de las obras expuestas:
El ambiente es de mucha alegría y festividad de parte de los asistentes:
Durante este fin de semana no solo será la exposición de las obras, también se anunciaron distintos conciertos y presentaciones especiales para amenizar el evento.