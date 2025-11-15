Versión Impresa
Así se vive la 9a. edición del Festival de las Flores en Antigua Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2025, 10:05
Nuestra ave nacional luce representada a través de una variedad de flores. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Esta 9a. edición del Festival de las Flores exalta el arte de miles de artistas guatemaltecos que expresan su creatividad a través de las flores.

Para este 2025 su eslogan es: “Antigua: Ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas”.

Las calles de esta ciudad colonial se llenarán de colores y piezas de arte espectaculares durante este fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Desde el pasado viernes, muchos guatemaltecos se movilizaron hacia la Antigua Guatemala, para vivir esta experiencia en familia, desde los preparativos iniciales hasta la inauguración con el desfile titulado: "Inicia la Primavera".

Carrozas y vehículos decorados recorrieron la ciudad como introducción al festival.

Estas son algunas de las obras expuestas:

(Foto: Yordana Mérida/Soy502)
(Foto: Yordana Mérida/Soy502)

(Foto: Yordana Mérida/Soy502)
(Foto: Yordana Mérida/Soy502)

El ambiente es de mucha alegría y festividad de parte de los asistentes:

Durante este fin de semana no solo será la exposición de las obras, también se anunciaron distintos conciertos y presentaciones especiales para amenizar el evento.

 

