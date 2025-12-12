Entregan premios de la rifa "Un Millón de Amigos 2025"

-

Con un ambiente de profundo agradecimiento y entusiasmo, Obras Sociales del Santo Hermano Pedro llevó a cabo la entrega oficial de premios de la rifa Un Millón de Amigos 2025.

El evento congregó a cientos de personas cuya solidaridad y compromiso se tradujeron en un aporte fundamental para la noble causa de la institución.

La suma total recaudada, que ascendió a Q10,325,636 es un testimonio del poder de miles de guatemaltecos unidos bajo un mismo propósito: brindar esperanza y atención a los más necesitados del país.

La celebración incluyó la entrega física de los principales premios, destacando nuevamente el impacto tangible de la generosidad comunitaria.

Fray Jesus Gomez, director de obras sociales agradecio el apoyo. (Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

Voz de algunos ganadores

Residentes del Hogar participaron en un acto simbólico, entregando los premios a los afortunados ganadores. Entre ellos, se reconoció a Ruth Castro, quien obtuvo la casa en San José Pinula, y a María Gaytán, ganadora del vehículo picop Hilux 2025.

(Foto: Renato Melgar)

Al respecto, Gaytán refirió que el premio fue una gran bendición, destacando que su familia siempre ha apoyado la compra de boletos para la rifa.

Durante el acto protocolario, el ingeniero Michael Ascoli, representante de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, destacó la trascendencia de cada contribución.

"Cada gesto de solidaridad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar una vida. Cuando unimos nuestras manos y nuestros corazones, confirmamos que el amor al prójimo es la fuerza que sostiene esta misión", expresó Ascoli.

Este mensaje reafirma el espíritu de la rifa Un Millón de Amigos, cimentado en la unión de una comunidad comprometida con servir, aliviar y acompañar a los guatemaltecos.

Esperanza.

Este exitoso cierre de la rifa Un Millón de Amigos 2025 representa un logro significativo para la institución, pues los fondos permiten continuar ofreciendo servicios vitales de salud, educación y rehabilitación de alta calidad.

(Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

No obstante, las Obras Sociales recuerdan a la población que aún existen premios pendientes de ser reclamados.

Los números ganadores de motocicletas no reclamados pueden consultarse en los canales oficiales, y sus afortunados poseedores tienen como fecha límite el 3 de marzo de 2026 para presentarse, conforme a las bases legales.