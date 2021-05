Programa "Combate" anuncia su fin para junio

Durante el programa del miércoles 5 de mayo, uno de sus concursantes sufrió un infarto y tuvo que recibir atención médica. El joven anunció que renunciaría del programa.

A través de sus redes sociales, Combate Guatemala anunció hace unos días que el 17 de junio será la gran final de temporada. En el video difundido en redes sociales el 3 de mayo, los equipos hablan sobre cómo llegan y por qué consideran que serán los vencedores.

Este programa de televisión de concursos y reallity show, se transmite en televisión nacional desde abril de 2014. El programa es visto por miles de personas todos los días a partir de las 20:00 horas.

Si bien el programa anuncia que será el final de temporada en junio próximo, no aclara si se trata de la última y si habrá renovación.

Infarto en vivo

Pese a que el programa cuenta con mucha audiencia, ha recibido críticas en redes sociales por diversas personas. Las críticas más recientes suceden luego que uno de sus concursantes, Jorge Cisneros, sufriera un infarto en vivo.

Durante el programa de Combate, transmitido la noche del miércoles 5 de mayo, Jorge Cisneros participó en un reto de resistencia física a un choque eléctrico de 25 voltios. El jugador que más tiempo resista recibiendo la descarga es quien gana.

Cuando Cisneros recibía la descarga se escucha que alguien dice : "Ya, ya, ya soltálo, apágalo" y segundos después el combatiente del equipo naranja cayó al suelo. Inmediatamente sus compañeros se percataron que algo no estaba bien.

Cisneros renuncia

En ese mismo momento, Cisneros fue auxiliado por paramédicos del lugar. El joven logró recuperarse y fue estabilizado. Posteriormente, los médicos le recomendaron reposo, por lo que Cisneros no participará esta noche en un nuevo episodio.

Luego del incidente, los fanáticos estuvieron preocupados por la situación de Cisneros, por esta razón, Eduardo Andrade, presentador de Combate, aclaró la situación señalando que Jorge Cisneros estaba bien de salud y que los juegos del programa no se hacen con el objetivo de dañar a los concursantes.

Cisneros, quien tomó el micrófono para tranquilizar a sus seguidores anunció que tomaría la decisión de abandonar el programa.

"Me siento bien, pero me siento triste. Creo que esto, como lo digo siempre, ha sido un sueño para mi y lo sigo viviendo. Yo soy muy orgulloso y al quedarme aquí, estaría no valorándome, entonces he tomado la decisión de retirarme del set con todo el dolor de mi corazón", dijo en un video en vivo.