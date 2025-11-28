Anuncian a los ganadores de Emprendedores que Florecen

En el marco del Festival de las Flores 2025, Banco Industrial en alianza con la organización de este evento cultural, realizó la premiación del concurso "Emprendedores que Florecen", una iniciativa que impulsa el talento y la innovación.

El concurso fue creado para identificar y promover proyectos que contribuyen al desarrollo social como económico de Guatemala, ofreciendo a los emprendedores la oportunidad de presentar propuestas que fortalecen las economías locales, impulsan la generación de empleo y fomentan la cohesión comunitaria.

Los proyectos inscritos fueron evaluados por un panel de expertos, quienes seleccionaron a los ganadores con base a tres criterios: relevancia, sostenibilidad y capacidad de transformación.

El ganador de Emprendedores que Florecen fue Bakes and Bloom y los otros dos emprendimientos finalistas fueron, Corima Flowers y Cerámica Las Marías.

Karina León, propietaria de Bakes and Bloom, recibió un capital semilla de Q10 mil, otorgado por Banco Industrial.

Además, Karina tendrá acceso a un programa de acompañamientos especializado, que será brindado a través de Fundación Bi, diseñados para fortalecer sus capacidades y asegurar un impacto sostenible a largo plazo.

“ Desde Banco Industrial reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas que brinden oportunidades a emprendedores para transformar sus comunidades ”

Luis Villegas

, subgerente de Emprendimiento de Fundación Bi.