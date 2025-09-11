Anuncian nueva jornada móvil de emisión de pasaportes

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que se realizará una nueva jornada especial, esta vez en San Vicente Pacaya, en el departamento de Escuintla.

Esta jornada móvil será para que las personas puedan tramitar su pasaporte en el salón municipal, ubicado en la 3a. avenida 7-20, en Cantón La Caridad, del mencionado municipio.

Esta actividad se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre del presente año. Si tienes una cita agendada, puedes reprogramarla y asistir.

Los horarios de emisión son los siguientes:

Horarios para la emisión de los pasaportes en jornada móvil. (Foto: IGM)

Quienes asistan a esta jornada móvil a tramitar su pasaporte en San Vicente Pacaya, podrán recogerlo en el mismo lugar (salón municipal, ubicado en la 3a. avenida 7-20, en Cantón La Caridad), del 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año.

Estos son los horarios de entrega:

Horarios para la entrega de los pasaportes que se emitan en la jornada móvil. (Foto: IGM)