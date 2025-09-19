Anuncian nueva jornada móvil de emisión de pasaportes

-

La misma será del próximo 30 de septiembre al 2 de octubre.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes.

Dicho servicios se llevará a cabo en la Tribuna Monja Blanca, ubicada en la 6a. avenida final 6-07, en la zona 1 del municipio de Cobán, del departamento de Alta Verapaz.

La emisión de los pasaportes será del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre, en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Fechas y horarios para la emisión de pasaportes. (Foto: IGM)

Mientras que, la entrega de los pasaportes será del 7 al 9 de octubre del presente año en la misma ubicación, en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Fechas y horarios para la entregas de los pasaportes. (Foto: IGM)

El trámite es personal y los interesados deben presentar su Documento Personal de Identificación (DPI).

Las autoridades indicaron que si se tiene una cita agendada, se puede reprogramar y asistir sin ningún inconveniente. Además, que el cupo es limitado.