Las pantallas gigantes donde podrás ver a la Selección Nacional este jueves

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ha confirmado cinco ubicaciones estratégicas para la colocación de pantallas gigantes y ver el partido de Guatemala vs Panamá en vivo.
TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Siero pondrá pantallas gigantes para ver a la Selección
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ha confirmado los lugares donde se colocarán pantallas gigantes para el ver el partido de la Selección Nacional de Guatemala.
Las actividades se realizarán oficialmente en los distintos parques que son administrados por el MCD, este jueves 13 de noviembre.
Por lo tanto, en la Plaza de la Constitución no se colocarán pantallas debido a que actualmente hay estructuras instaladas por parte de la Municipalidad de Guatemala.
Parques confirmados:
- Campos del Roosevelt, en zona 11
- Complejo Carlos "El Pescado", en zona 21
- Campo Marte, en zona 5
- Erick Barrondo, en zona 7
- Gerona, en zona 1
El partido
El encuentro futbolístico está programado para dar inicio a las 20:00 horas en el estadio El Trébol (boletos agotados), donde Guatemala recibirá a la selección de Panamá.
Este será el penúltimo juego en las eliminatorias mundialistas para la Selección Nacional, en el que buscará la victoria para acercarse a su primer mundial en la categoría mayor.