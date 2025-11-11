Sebastián Siero pondrá pantallas gigantes para ver a la Selección

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció la instalación de tres pantallas gigantes para que los vecinos disfruten del partido de la Selección Nacional contra Panamá este jueves 13 de noviembre.
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, anunció que colocará tres pantallas gigantes para ver el partido de la Selección Nacional contra Panamá este jueves 13 de noviembre.
La actividad previa iniciará a las 19 horas y las pantallas gigantes serán colocadas en tres puntos:
- Zona 1, parque central de Santa Catarina Pinula.
- El Pajón, salón de usos múltiples de la aldea.
- El Carmen, mercado municipal, cacha deportiva de la terraza.
Mixco también tendrá pantalla gigante
De igual manera, Neto Bran, alcalde de Mixco, anunció que colocará una pantalla gigante en el parque central del municipio, la cual estará instalada a partir de las 18:00 horas.
El inicio del encuentro deportivo está programado para las 20:00 horas, juego que se disputará en el estadio El Trébol.